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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi

MSB,"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Her iki operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi."