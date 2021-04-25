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- MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi
MSB,"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Her iki operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi."
- Haber Merkezi
- 25.04.2021 - 16:05
- Güncelleme : 25.04.2021 - 16:13
Irak'ın kuzeyini terörden arındırmak için başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonların gidişatına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.
MSB AÇIKLAMASI
MSB:
"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Her iki operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi."
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi VİDEO