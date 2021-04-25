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    MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi

    MSB,"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Her iki operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi."
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 16:13
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    MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi

    Irak'ın kuzeyini terörden arındırmak için başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonların gidişatına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

    MSB AÇIKLAMASI

    MSB:

    "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Her iki operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi."

    MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ele geçirildi  VİDEO

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