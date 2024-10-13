MSB: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda bir mağara daha teröristlerden temizlendi

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

Havadan ve karadan yapılan başarılı operasyonlar ile teröristleri girdikleri inlerinde paketleyen Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan son dakika paylaşımında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan teröristlere ait bir mağaranın daha tespit edilerek teröristlerden temizlendiği açıklandı.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen çok sayıda silah ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıca, açıklamanın devamında ele geçirilenler şöyle sıralandı: