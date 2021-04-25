Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin detay veren MSB, terör hedeflerinin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün akşam başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik düzenlenen operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilen operasyonda, komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile vuruldu.

MSB: HEDEFLER YERLE BİR EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti." denildi.

Ayrıca paylaşımda, operasyon görüntülerine de yer verildi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi ViDEO