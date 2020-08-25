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- MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 19:30
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi- İZLE
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."