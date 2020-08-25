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    MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 19:30
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    MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi- İZLE

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    MSB: Irak ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

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