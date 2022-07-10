MSB: İran sınırında 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hudut Birlikleri, ülkemizin sınırında zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Sınır bölgesinde görev askeri unsurlar, yurda kaçak olrak girmeye çalışan bir şüpheliyi takibe aldılar.

Yurda girmesi engellenen şahıs yanında getirdiği 69 kilo uyuşturucu maddeyi bırakarak, İran tarafına geri kaçtı.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

68 kilo eroin ve 1 kilo afyon sakızı ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, beraberindeki katırla İran sınırından yurda girmeye çalışan kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, "İran tarafına geri kaçan şahsın bıraktığı katırda 68 kilogram eroin ve 1 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde tespit edilerek jandarmaya teslim edildi." denildi.



