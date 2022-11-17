MSB: Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan 19 kişi yakalandı

Hudut Kartalları, Suriye ve Yunanistan'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiye geçit vermedi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülke huzurunu bozmaya çalışarak kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan teröristlere geçit verilmiyor.

Her noktada teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Türk askeri başarısına başarı katıyor.

Bir yeni başarı daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

"Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı"

Yapılan açıklamaya göre, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.