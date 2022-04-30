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    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında

    Mehmetçik, karada, denizde ve havada her zaman her yerde görevinin başında… Türkiye, onların korumasında daha da güvende…
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 12:37
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    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında

    Türkiye, onlara çok şey borçlu…

    Gurur tablomuz, onur kaynağımız kahraman Mehmetçik, her daim hazır, her daim görevinin başında.

    Kahramanlar için ne deniz, ne kara ne de hava fark etmez…

    Dosta güven, düşmana korku

    Teröristlerin inlerini başına yıkan askerlerimiz; yaz-kış sınırları koruyor, dağlarda sığınakları yerle bir ediyor.

    Hain örgüte geçit vermeyen komandolarımız, dosta güven, düşmana korku salıyor.

    MSB: Komandolarımız her daim görevinin başında VİDEO

    “Susandan kaçar da coşana gider”

    Milli Savunma Bakanlığı, kahramanların yer aldığı bir video paylaştı, yürekleri kabarttı.

    Paylaşımdaki “Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider” sözleri ise büyük beğeni topladı.

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #1

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #2

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #3

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #4

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #5

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #6

    MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında #7


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