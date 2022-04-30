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MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında

MSB: Kahraman komandolarımız her daim görevinin başında

Mehmetçik, karada, denizde ve havada her zaman her yerde görevinin başında… Türkiye, onların korumasında daha da güvende…