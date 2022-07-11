MSB: Kandil'de 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröre geçit yok...

Sınır içinde ve sınır dışında terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Mehmetçiklerimiz, teröristlere karşı başarılı bir şekilde mücadele ederken Kandil'de hainlere bir darbe daha indirildi.

2 terörist yakalandı

Son yapılan açıklamda mağaraya girmeye çalışan 2 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SİHA atışları hainleri yakalamada yardımcı oldu

DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı(MSB), şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı;

"Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi."