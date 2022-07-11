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- MSB: Kandil'de 2 terörist yakalandı
MSB: Kandil'de 2 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
- 11.07.2022 - 12:04
Teröre geçit yok...
Sınır içinde ve sınır dışında terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Mehmetçiklerimiz, teröristlere karşı başarılı bir şekilde mücadele ederken Kandil'de hainlere bir darbe daha indirildi.
2 terörist yakalandı
Son yapılan açıklamda mağaraya girmeye çalışan 2 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
SİHA atışları hainleri yakalamada yardımcı oldu
DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı(MSB), şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı;
"Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi."