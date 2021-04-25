MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile vurulduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ediyor.

KANDİL'DE 4 HEDEF VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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