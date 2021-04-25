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    MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile vurulduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 01:02
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 01:05
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    MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ediyor.

    KANDİL'DE 4 HEDEF VURULDU

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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