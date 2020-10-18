MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine bu yıl katılan Kanuni sondaj gemisi, dün Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirlemişti.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’nı geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

KANUNİ İLK GÖREV YERİNE İNTİKAL EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da Kanuni sondaj gemisiyle ilgili bir paylaşım geldi. Yayınlanan mesajda, Kanuni sondaj gemisine intikal sürecinde Deniz Kuvvetlerinin eşlik ettiği aktarıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz’dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni’ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.

Öte yandan Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapılacak hazırlıkların ardından İstanbul Boğazı'ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz'e açılacak.