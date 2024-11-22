MSB: Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2 Akdeniz'de icra edildi

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Kahraman Türk ordusu, teröristlere göz açtırmıyor...

Hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, her an hazır olmak için de tatbikatlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, bir tatbikat daha yapıldı.

Tatbikatın bu sefer rotası, Akdeniz'in uluslararası hava sahası oldu.

Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'ye ilişkin detaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabında yer aldı.

TATBİKAT, FİİİLİ UÇUŞLU VE ATIŞLI OLARAK İCRA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı birliklere ait çeşitli tipte 2 adet gemi, 15 adet uçak, 2 adet İHA’nın ve 9 adet Nokta Hava Savunma Silah sistemlerinin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiilî uçuşlu ve atışlı (MANŞ atışı) olarak icra edildi.

"MUHTEMEL MÜŞTEREK HAREKAT"

Ayrıca Bakanlık'tan yapılan açıklamada, tatbikatta, muhtemel bir müşterek harekatta, hava sahası kontrol yöntemleriyle koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmenin amaçlandığı bildirildi.