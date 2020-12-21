MSB: Kaplan Pençesi tatbikatı yarın icra edilecek

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, yarın Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında 'Kaplan Pençesi' tatbikatının icra edileceğini açıkladı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, Aksaz bölgesi ile Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında yarın "Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı" icra edilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat, Hava Savunma Komutanlığının kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı ve Birleşik Hava Harekat Merkezi Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleşecek.

Tatbikat ile TSK'nın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gemiler, uçak ve İHA'lar ile hava savunma unsurları katılacak.

"TATBİKATIN MAKSADI"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tatbikatın maksadı; TSK’nın, muhtemel bir müşterek harekâtta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesidir. Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan muhtelif tip ve miktarda muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çeşitli tip ve miktarda gemiler, uçak ve İHA’lar ile hava savunma unsurları katılacaktır" denildi.