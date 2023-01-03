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- MSB Kara Kuvvetleri 2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?
MSB Kara Kuvvetleri 2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?
- 03.01.2023 - 09:49
Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılında Kara Kuvvetler Komutanlığı’nda görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Dün yayınlanmış olan ilana göre en az ilköğretim mezunu olan kişiler Askeri personel olarak başvuruda bulunabilecek.
MSB Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları dün başladı. Başvurular devam ederken detayları merak konusu oldu.
Henüz son başvuru tarihi belirlenmemiş ilan için yeteri kadar başvuru alındığında ilan kapatılacaktır. Peki başvuru şartları neler ve nasıl başvuru yapılır? İşte ilan hakkında merak edilenler…
2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.
Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
KARA KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI
Başvuru şartları nelerdir?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
- Herhangi bir Terör üyeliği olmamak veya bulaşmamış olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak.