MSB Kara Kuvvetleri 2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu. Başvurmak isteyen vatandaşlar ise nasıl başvuru yapacağını ve şartlarını araştırmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılında Kara Kuvvetler Komutanlığı’nda görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Dün yayınlanmış olan ilana göre en az ilköğretim mezunu olan kişiler Askeri personel olarak başvuruda bulunabilecek.

MSB Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları dün başladı. Başvurular devam ederken detayları merak konusu oldu.

Henüz son başvuru tarihi belirlenmemiş ilan için yeteri kadar başvuru alındığında ilan kapatılacaktır. Peki başvuru şartları neler ve nasıl başvuru yapılır? İşte ilan hakkında merak edilenler…

2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.

Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

Başvuru şartları nelerdir?