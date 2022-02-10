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    MSB: Karalama kampanyalarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecek

    Milli Savunma Bakanlığı, ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 17:43
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    MSB: Karalama kampanyalarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecek

    MSB: "Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine sayın Bakanımız ve bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.

    Bakan yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."

    Ayrıntılar gelecek...

    MSB: Karalama kampanyalarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecek #1


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