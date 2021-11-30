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    MSB: Kasım ayında 169 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: "Kasım ayında 17'si büyük toplam 61 operasyonda 169 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 529 oldu."
    • AA
    • 30.11.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 12:09
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    MSB: Kasım ayında 169 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: "Kasım ayında 17'si büyük toplam 61 operasyonda 169 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 529 oldu. Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi. Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir.”

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