MSB kaynakları: F-35 görüşmesinin ikinci etabı Washington’da yapılacak

MSB kaynakları, Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 görüşmelerinin ikincisinin Washington’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde toplantı düzenledi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MSB kaynakları, F-35 meselesine değindi.

İKİNCİ GÖRÜŞME WASHINGTON'DA

MSB kaynakları, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla geçen hafta Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı dile getiren kaynaklar, "İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor." diye konuştu.

Ayrıca kaynaklar; Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı, birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığını bildirdi.

"TESLİM YOKSA PARA İADESİ OLACAK"

Görüşmelerde, Türkiye'nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alınıp alınmayacağına yönelik soru üzerine, "Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

S-400 AÇIKLAMASI: DURUŞUMUZDA DEĞİŞİKLİK YOK

Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili de konuşan kaynaklar, "Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır." dedi.