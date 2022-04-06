MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Kocaeli'nin Kefken açıklarında ortaya çıkan bir mayın, SAS timlerini harekete geçirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Odessa açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınlar kopmaya başlayarak Türkiye için tehdit unsuru oldu.

Geçtiğimiz haftalarda iki bölgede bulunup imha edilen mayınların ardından son ihbar ise bugün Kocaeli Kefken açıklarından geldi.

Müdahale başladı

Bölgedeki tespitin üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri hemen çalışma başlattı.

MSB: Bölge emniyette

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklama yaparak söz konusu cismin, deniz karakol uçağı tarafından teşhis edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadelerine de yer verildi.