MSB: Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girmesinin ardından açıklama yaptı.

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan işgali altında kalan Kelbecer'e girdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği bildirdi.

Kelbecer'de yaşanan gelişme, Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgenin 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluştuğunu belirtti.

"27 YIL SONRA..."

Bakanlığın fotoğraflı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan ordusu, Karabağ’da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’dan sonra Kelbecer’e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay-yıldızımız, şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer’de dalgalanacak."