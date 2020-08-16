Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında

    Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de görevine devam eden Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden TCG Kemalreis fırkateyninin fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 14:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında

    Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime rağmen, Türkiye sondaj faaliyetlerinden geri adım atmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz'le ilgili bir paylaşım yaptı.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    "TCG KEMALREİS FIRKATEYNİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ARAŞTIRMA GEMİMİZE REFAKAT ETMEKTEDİR"

    "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir."

    MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında #1

    MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında #2

    MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında #3

    Görüş Bildir