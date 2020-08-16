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- MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında
MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de görevine devam eden Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden TCG Kemalreis fırkateyninin fotoğraflarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 14:11
Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime rağmen, Türkiye sondaj faaliyetlerinden geri adım atmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz'le ilgili bir paylaşım yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"TCG KEMALREİS FIRKATEYNİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ARAŞTIRMA GEMİMİZE REFAKAT ETMEKTEDİR"
"Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir."