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MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında

MSB: Kemalreis fırkateyni görevi başında

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de görevine devam eden Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden TCG Kemalreis fırkateyninin fotoğraflarını paylaştı.