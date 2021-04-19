MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.

Teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şimdi de keskin nişancıların eğitiminden kareler, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, askerlerimizin ciddiyeti ve kararlılığı dikkatlerden kaçmadı.

'TEK ATIŞTA İMHA' PAROLASI

'Tek atışta imha' parolasıyla sabır ve kararlılık içerisinde eğitimlerin devam ettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor."