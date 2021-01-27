MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

31 Aralık 2020'de Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

31 Aralık 2020’de, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştı.

1'İ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde teröristlerden birinin, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı’da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020’de Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5’i Rusya, 4’ü Özbekistan, 3’ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ’lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." denildi.