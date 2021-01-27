Euro
8.9319
-0.07%
Dolar
7.3621
0.25%
Altın
436.81
-0.07%
Borsa
1.524
-0.78%
Bitcoin
233.890
-2.02%
EXEN Coin
17.63
-3.50%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

    31 Aralık 2020'de Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
    • AA
    • 27.01.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

    31 Aralık 2020’de, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştı.

    1'İ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

    Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde teröristlerden birinin, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı’da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020’de Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5’i Rusya, 4’ü Özbekistan, 3’ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ’lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." denildi.

    MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ lı terörist yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir