Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Haftanin'deki terörist inlerini imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı, Kuzey Irak'ta yeniden yuvalanan, ABD'nin de dolaylı desteğiyle semiren PKK'ya karşı Pençe operasyonlarıyla bir kez daha ortaya kondu.

TERÖRE "KARTAL PENÇESİ" VE "KAPLAN PENÇESİ"

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine önce hava unsurlarıyla Pençe-Kartal, ardından hava destekli kara unsurlarıyla Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı.

İLK 36 SAATTE 500'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ

Operasyonun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef; top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.

KOMANDOLAR, TERÖRİSTLERİN İNLERİNDE

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor."

MSB: Komandolarımız teröristlerin ininde