Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
276.888
-2.79%
EXEN Coin
15.40
-3.62%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoların Hakkâri’deki zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini paylaştı.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı

    Kahraman Mehmetçik, bir yandan hain terör örgütüyle mücadele ederken bir yandan da zorlu kış şartlarına göğüs geriyor.

    Milli Savunma Bakanlığı da, sosyal medya hesabından 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı komando ekiplerinin Hakkâri’deki yoğun kış şartlarında nasıl mücadele ettiğini gösteren bir video yayınladı.

    MEHMETÇİK, ZORLU HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN YILMADAN MÜCADELE EDİYOR

    Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    “Hakkâri’de bulunan 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor.”

    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı- İZLE

    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı #1

    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı #2

    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı #3

    MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir