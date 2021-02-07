Milli Savunma Bakanlığı, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoların Hakkâri’deki zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini paylaştı.

Kahraman Mehmetçik, bir yandan hain terör örgütüyle mücadele ederken bir yandan da zorlu kış şartlarına göğüs geriyor.

Milli Savunma Bakanlığı da, sosyal medya hesabından 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı komando ekiplerinin Hakkâri’deki yoğun kış şartlarında nasıl mücadele ettiğini gösteren bir video yayınladı.

MEHMETÇİK, ZORLU HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN YILMADAN MÜCADELE EDİYOR

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hakkâri’de bulunan 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor.”

MSB, komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı- İZLE

