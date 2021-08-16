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    MSB: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

    MSB: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu bir Mehmetçik şehit olurken 1 kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 02:34
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    Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonları hız kesmeden devam ederken, acılı bir haber geldi.

    Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit oldu.

    AİLESİNE HABER VERİLDİ

    Sözleşmeli er Muhammed Öztürk’ün acı haberi ise Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

    MSB: Kuzey Irak ta 1 askerimiz şehit oldu #1

    NAAŞININ GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

    Şehit Muhammed Öztürk’ün naaşının havayolu ile Kastamonu Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor.

    Şehidin naaşının Taşköprü ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı’nda defnedileceği aktarıldı.

    MSB: Kuzey Irak ta 1 askerimiz şehit oldu #2

    MSB: Kuzey Irak ta 1 askerimiz şehit oldu #3

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