Petrol
101.13
-5.40%
Euro
16.31
0.73%
Dolar
14.81
0.21%
Altın
919.90
-0.86%
Borsa
2083
-0.28%
Bitcoin
576.000
-0.61%
BTXN Coin
38.82
-0.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    MSB: Mariupol'deki vatandaşlar en kısa sürede tahliye edilecek

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Mariupol'deki vatandaşlar en kısa sürede tahliye edilecek

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yapılan açıklamada, Rusya ile koordineli çalışıldığı belirtilerek, "En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir." denildi

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı
    Teknoloji

    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!
    Btcrobo

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!

    Kopya düzeneklerini sürücü kursu temin etti
    3. Sayfa

    Kopya düzeneklerini sürücü kursu temin etti

    Görüş Bildir