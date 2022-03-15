MSB: Mariupol'deki vatandaşlar en kısa sürede tahliye edilecek

MSB: Mariupol'deki vatandaşlar en kısa sürede tahliye edilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yapılan açıklamada, Rusya ile koordineli çalışıldığı belirtilerek, "En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir." denildi

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