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- MSB: Mariupol'deki vatandaşlar en kısa sürede tahliye edilecek
MSB: Mariupol'deki vatandaşlar en kısa sürede tahliye edilecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 12:36
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yapılan açıklamada, Rusya ile koordineli çalışıldığı belirtilerek, "En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir." denildi