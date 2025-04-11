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DHA

Kahraman Mehmetçik, zorlu arazilerde görevlerine devam ediyor.

Kar kış demeden vatan görevini sürdüren Mehmetçik'in yeni görüntülerini ise Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımı X hesabı üzerinden yaptı.

"VATAN DENİNCE ZORLUK TANIMAYIZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz' notu ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin kar altında ve zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.