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    MSB: Mehmetçik İdlib'de yardıma devam ediyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Ramazan Bayramı vesilesiyle Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 13:20
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    MSB: Mehmetçik İdlib'de yardıma devam ediyor

     

    Suriye'nin İdlib sınırında Bahar Kalkanı Harekatı'nı başarıyla sürdüren kahraman Mehmetçik, bu bayram da Suriyeli ailelerin yüzünü güldürdü.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk askerlerinin Suriye'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu duyuruldu.

    MEHMETÇİK'TEN YARDIM ELİ

    MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki Suriyeli kardeşlerimize yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı."

    MSB: Mehmetçik İdlib de yardıma devam ediyor #1

    MSB: Mehmetçik İdlib de yardıma devam ediyor #2

    MSB: Mehmetçik İdlib de yardıma devam ediyor #3

    MSB: Mehmetçik İdlib de yardıma devam ediyor #4

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