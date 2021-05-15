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- MSB: Mehmetçik İdlib'de yardıma devam ediyor
MSB: Mehmetçik İdlib'de yardıma devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Ramazan Bayramı vesilesiyle Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 13:19
- Güncelleme : 15.05.2021 - 13:20
Suriye'nin İdlib sınırında Bahar Kalkanı Harekatı'nı başarıyla sürdüren kahraman Mehmetçik, bu bayram da Suriyeli ailelerin yüzünü güldürdü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk askerlerinin Suriye'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu duyuruldu.
MEHMETÇİK'TEN YARDIM ELİ
MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki Suriyeli kardeşlerimize yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı."