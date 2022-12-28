Petrol
83.59
-1.29%
Euro
19.9532
0.33%
Dolar
18.7143
0.23%
Altın
1.087
-0.05%
Borsa
5317
0.00%
Bitcoin
317.799
-0.03%
BTXN Coin
6.06
-1.78%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    MSB, Mehmetçik'in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin karada, denizde ve havadaki mücadelesine dair hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı. MSB, "Sarsılmaz bir gücün parçasıyız" notunu düştü.
    • 28.12.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB, Mehmetçik'in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı

    Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor...

    Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terörü bitirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    Hudutların güvenliği için bölgede teröre karşı mücadele eden güvenlik güçleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine de devam ediyor.

    Mehmetçik için video hazırlandı

    Hain teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik'i unutmayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), fedakarca yürütülen çalışmalara ilişkin bir video hazırladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, güvenlik güçlerinin karada, denizde ve havadaki mücadelesine dair kesitler yer aldı.

    MSB, Mehmetçik'in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı VİDEO

    MSB, Mehmetçik in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı #1

    "Sarsılmaz bir gücün parçasıyız"

    Resmi hesapta paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

    MSB söz konusu paylaşıma, "Sarsılmaz bir gücün parçasıyız! Kahraman Mehmetçiğimiz karada, denizde ve havada, her türlü zorlu koşulda büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla vatan nöbetine devam ediyor." notunu düştü.

    MSB, Mehmetçik in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı #2

    MSB, Mehmetçik in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı #3


    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı saat kaçta, ne zaman?
    Futbol

    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı saat kaçta, ne zaman?

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    İstanbul Antik Sanat
    Advertorial Mobil

    İstanbul Antik Sanat

    Görüş Bildir