Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin karada, denizde ve havadaki mücadelesine dair hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı. MSB, "Sarsılmaz bir gücün parçasıyız" notunu düştü.

Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor...

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terörü bitirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hudutların güvenliği için bölgede teröre karşı mücadele eden güvenlik güçleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine de devam ediyor.

Mehmetçik için video hazırlandı

Hain teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik'i unutmayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), fedakarca yürütülen çalışmalara ilişkin bir video hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, güvenlik güçlerinin karada, denizde ve havadaki mücadelesine dair kesitler yer aldı.

MSB, Mehmetçik'in zorlu koşuldaki vatan nöbetini paylaştı VİDEO



"Sarsılmaz bir gücün parçasıyız"

Resmi hesapta paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

MSB söz konusu paylaşıma, "Sarsılmaz bir gücün parçasıyız! Kahraman Mehmetçiğimiz karada, denizde ve havada, her türlü zorlu koşulda büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla vatan nöbetine devam ediyor." notunu düştü.