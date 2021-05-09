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MSB: MELTEM-3 Projesi'nin 3'üncü uçağı Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı

MSB: MELTEM-3 Projesi'nin 3'üncü uçağı Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı

MSB tarafından yapılan açıklama ile MELTEM-3 Projesi'nin 3'üncü uçağının Deniz Kuvvetleri envanterine katıldığı duyuruldu.