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    MSB: MELTEM-3 Projesi'nin 3'üncü uçağı Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı

    MSB tarafından yapılan açıklama ile MELTEM-3 Projesi'nin 3'üncü uçağının Deniz Kuvvetleri envanterine katıldığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 16:41
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    MSB: MELTEM-3 Projesi'nin 3'üncü uçağı Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Mavi Vatan savunmasında önemli katma değer sağlayan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesinde teslimatlar hız kesmeden devam ediyor.

    Proje kapsamında sürüdürülen çalışmalar neticesinde, 3'üncü uçak da envantere katıldı.

    Haber, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

    MSB PAYLAŞIMI

    Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "MELTEM-3 Projesi’nin 3’üncü uçağı, Caselle/İtalya ve Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı/Kocaeli’nde icra edilen yer ve uçuş testlerini müteakip 04 Mayıs 2021'de Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındı."

    MSB: MELTEM-3 Projesi nin 3 üncü uçağı Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı #1

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