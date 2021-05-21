MSB memur alımı sonuçları 2021: Memur Temini ön başvuru sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine 2020 Yılı Memur Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. İşte MSB memur alımı sonuç sorgulama ekranı 2021..

2021 MSB memur alımı başvuru sonuçları için heyecan devam ediyor. Binlerce memur adayının başvuruda bulunduğu MSB memur alımı ilanı için sonuç duyurusu açıklandı.

Başvuruda bulunan adaylar, MSB memur alımı sonuç sorgulama ekranını araştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sayfasından yapılan açıklamada, sonuçlara Personel Genel Müdürlüğünün sayfasından erişilebileceği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine 2020 Yılı Memur Temini ön başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

MSB MEMUR TEMİNİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Memur Temini 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.