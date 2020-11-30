MSB: METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı

Mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde, Azerbaycan ordusuna destek ve eğitim sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladığını açıkladı.

HEM YARDIM HEM EĞİTİM

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" denildi.



