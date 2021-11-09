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- MSB: Metina'da 4 terörist öldürüldü
MSB: Metina'da 4 terörist öldürüldü
Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA
- 09.11.2021 - 16:57
- Güncelleme : 09.11.2021 - 17:09
Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak Irak'ın Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla teröristler avlandı.
MEHMETÇİK, 4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Metina'da 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."