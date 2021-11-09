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    MSB: Metina'da 4 terörist öldürüldü

    Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:09
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    MSB: Metina'da 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Irak'ın Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla teröristler avlandı.

    MEHMETÇİK, 4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Metina'da 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

    MSB: Metina'da 4 terörist öldürüldü VİDEO

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