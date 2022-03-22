MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

MSB, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çevre denizlerimizde kirlilik ölçümü ve izleme çalışmaları yapılması maksadıyla 2005 yılından itibaren üniversiteler ile iş birliği protokolleri yapılarak Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından veriler toplanıyor. Bu kapsamda, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli tarafından Erdek, Aliağa, Foça ve Aksaz'da Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri icra edildi." bilgisi paylaşıldı.