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    MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

    MSB, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri gerçekleştirdi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:19
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    MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir'de deniz sularının kirliliğini ölçtü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ekiplerince Balıkesir, İzmir ve Muğla'da "Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri" yapıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çevre denizlerimizde kirlilik ölçümü ve izleme çalışmaları yapılması maksadıyla 2005 yılından itibaren üniversiteler ile iş birliği protokolleri yapılarak Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından veriler toplanıyor. Bu kapsamda, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli tarafından Erdek, Aliağa, Foça ve Aksaz'da Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

    MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir de deniz sularının kirliliğini ölçtü #1

    MSB Muğla, İzmir ve Balıkesir de deniz sularının kirliliğini ölçtü #2


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