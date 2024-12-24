DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) müjde geldi...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurularının 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

"3 ŞUBAT 2025 TARİHİNDE SÖZ KONUSU SINAV İCRA EDİLECEKTİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

2025-MSÜ başvuruları; 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olup adaylar başvurularını 27 Ocak 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet adresi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden yapabileceklerdir. 3 Şubat 2025 tarihinde söz konusu sınav icra edilecektir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Öznur Kaya
Editor