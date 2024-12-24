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MSB müjdeyi verdi: 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

MSB müjdeyi verdi: 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2025-MSÜ başvurularının 2 Ocak'ta başlayacağı bildirilerek, başvuruların ÖSYM'nin resmi internet adresi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden yapılacağı kaydedildi.