Karkamış saldırısına cezalandırma atışı: 52 terörist öldürüldü

Karkamış'taki sınır karakoluna gerçekleşen hain saldırıya karşı yapılan cezalandırma atışı sonucunda 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan sınır karakoluna, hain teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlenmişti.

10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

Hain saldırıda karakolda bulunup yaralanan 4 askerden 1'i ise müdahalelere rağmen şehit düştü.

52 terörist etkisiz hale getirildi

Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karkamış Hudut Karakolu'na yapılan saldırıya karşı cezalandırma atışı yapıldığını açıkladı. Yapılan atış sonucunda ise 52 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: 52 terörist öldürüldü VİDEO



"Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız"

Bakanlık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."