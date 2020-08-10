MSB: Oruç Reis'e refakat ve koruma sağlanıyor

MSB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis gemisine, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de türüttüğü arama ve sondaj çalışmaları devam ediyor.

Oruç Reis sondaj gemisinin bölgeye hareket etmesinin ardından, Yunanistan tarafından gelen açıklamaların ardından zaten var olan gerilim bir anda artmıştı.

Türkiye, Yunan tarafından gelen açıklamalara en üstmakamlardan cevam vermesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, Oruç Reis'e tam koruma sağlandığını açıkladı.

"TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" denildi.













