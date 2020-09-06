Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren geminin sahadaki son durumunu gösteren özel bir video yayınladı.

Oruç Reis araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de refakat görevini kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından da, Oruç Reis ile ilgili özel bir video paylaşıldı.

Videoda Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetlerini sürdüren gemiyle ona refakat görevinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar arasında geçen telsiz konuşmasına yer verildi.

"HUKUKSUZLUĞA VE KABADAYILIĞA İZİN YOK"

MSB, görüntülere ilişkin ise şu mesajı yayınladı:

"Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek."

MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntüler paylaştı