MSB paylaştı! 2023'te 942 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 Ocak’tan bu yana 942 teröristin, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 285 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık ortaya koyan güvenlik güçleri, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Öyle ki, sözde üst düzey yöneticiler de sarı torbaya giriyor.

Bu kapsamda operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, yeni verileri paylaştı.

Yapılan bilgilendirme toplantısında önemli konu başlıklarına değinildi.

"1 Ocak’tan itibaren 942 terörist öldürüldü"

Terörle mücadeleye ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 942’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 285’e ulaşmıştır.

"İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma"

Öte yandan Şile sahilinde imha edilen top mermilerine ilişkin de bir açıklama geldi.

Açıklamada, söz konusu top mermilerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirtildi.

Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edildiği bilgisini veren bakanlık, 28 top mermisi tespit edildiğini açıkladı.



Açıklamada, “Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir.” denildi.

"15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir"

MSB Halka İlişkiler Müşaviri Deniz albay Zeki Aktürk, toplantının devamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun ele geçirildiğini belirtti.

Aktürk, şöyle konuştu:

Şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan, terör örgütüne ait bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir.

"236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 347'si teröristtir"

Aktürk geçen hafta içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 kaçağın yakalandığını belirterek, "Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir. 3 bin 132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadesini kullandı.

Bu yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 468 kişinin yakalandığını dile getiren Aktürk, "Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 347'si teröristtir. 131 bin 944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 631 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 699’a ulaşmıştır"

Albay Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 83 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 699’a ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

"Şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin doğal afetlerle mücadele çalışmalarına sağladığı katkıya da değinen Aktürk, "Son dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir.” bilgisini paylaştı.