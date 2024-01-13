MSB paylaştı! 29 terör hedefinin vurulduğu anlar... Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışmada 9 eve şehit ateşi düştü. Şehitlerimiz kanını yerde bırakmayan Mehmetçik'in terör yuvalarını vurduğu anlar paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Mehmetçik, teröristlerin inlerini başına yıkıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin görüntüleri de yayınladı.

Yapılan paylaşımda, Irak ve Suriye'de imha edilen terör yuvalarının vurulduğu anlara yer verildi.

"29 hedefin imha edildiği operasyondan görüntüler..."

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…"

Irak'ın kuzeyinde hareketlilik

Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı.

Teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada, ilk açıklamalarda 5 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Daha sonra şehit sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldiğini ve bölgedeki operasyonların sürdüğünü açıkladı.