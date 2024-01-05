MSB paylaştı: Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak Milli Savunma Bakanlığı, "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı.

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ensonhaber.com

Türk askeri, sınır içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü çalışmalarla bölücü unsurlara göz açtırmıyor.

Öyle ki Mehmetçik, 7 gün 24 saat zorlu kış şartlarına rağmen vatan nöbetinden bir an bile olsun geri durmuyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçiklerimizin yer aldığı bir video paylaşıldı.

"Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak"

Videoda operasyonlardan kesitler sunulurken denizde, havada ve karada egemen güç olan askerlerimizin görüntüleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik’in yer aldığı özel klibi “Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak.” notuyla paylaştı.