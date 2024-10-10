Haber Merkezi
Etkin caydırıcı gücümüz Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikatlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Havada, denizde ve karada teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, Ankara Polatlı’daki Sakarya Kışlası'nda yer alan General Nahit Şenoğul Atış Sahası’nda Atış Serbest 2024 tatbikatına başlıyor.
MEHMETÇİK, ATIŞ SERBEST TATBİKATINDA
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından, silahları önlerinde atış yapmak için hizalanan askerlerimizin o anları paylaşıldı.
Görüntülerde, askerlerimizin kamufle şekilde keskin nişancılık tatbikatı için hazır kıta beklediği anlar kameraya yansıdı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Paylaşılan görüntülere kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
İşte o anlar...
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