MSB paylaştı: Gidemeyeceğimiz yer, aşamayacağımız engel yok! Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Mehmetçiklerimizin bir fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle zorlu kış şartlarında mücadelesi devam ediyor.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla teröristlerin kökünü kurutan Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen bir an bile olsun pes etmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu insanüstü çaba ile görev icra eden ve göreve hazırlanan Mehmetçiklerin fotoğraflarını paylaşıyor.

İşte o karelerden biri daha

Kimi zaman karla kaplı zirvelerde, kimi zaman iz peşinde olan kahraman askerlerimizin fotoğrafları büyük beğeni alıyor.

Bakanlık son olarak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kare, görenlerin göğsünü kabarttı.

Büyük beğeni topladı: Gidemeyeceğimiz yer, aşamayacağımız engel yok

Yapılan paylaşımda Mehmetçiklerimizin karla kaplı bir bölgede, ellerin tetikte olduğu bir görüntüye yer verildi.

Ayrıca yine paylaşıma, "Gidemeyeceğimiz yer, aşamayacağımız engel yok." notu düşüldü.