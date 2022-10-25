Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin kritik üs bölgelerindeki bir günlük yaşamıyla ilgili bir video hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan videoya, "İşte şanlı Türk ordusu" notu düştü.

Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Mehmetçik için video hazırlandı

Bu kapsamda Mehmetçik'i unutmayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), fedakarca yürütülen çalışmalara ilişkin bir video hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, güvenlik güçlerinin kritik üs bölgelerindeki bir günlük yaşamından kesitler yer alıyor.

Resmi hesapta paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

"İşte şanlı Türk ordusu"

MSB, 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımına, "Bayrağa kan, düşmana mızrak, mazluma umut, zalime korku… İşte şanlı Türk ordusu! En zor şartlarda bile vatanı için durmadan ve yılmadan fedakârca görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimizin zirvelerdeki zorlu mücadelesine yakından bakalım..." notunu düştü.

Mehmetçik'in bir günü

Görüntülerde, aynı zamanda terörle mücadelenin yanı sıra Mehmetçik'in sakal tıraşından, kendi yemeklerini hazırlamalarına kadar görüntüler yer alıyor.

MSB paylaştı: Her dağın zirvesi Mehmetçik VİDEO



"Onların rahat uyuması bizim için en büyük mutluluk"

Bir Mehmetçik videoda, "Biz burada olduğumuz sürece biliyoruz ki Türkiye'deki 80 milyon vatandaşımız, anneler, aileler rahat uyurlar. Onların rahat uyuması aslında bizim için en büyük mutluluk. Onların edeceği her dua, bizim burada daha öz güvenli, daha moralli, motivasyonlu olmamızı sağlıyor. Onların arkamızda olduğunu bilmek bizim motivasyonumuzu ekstra yükseltiyor burada." ifadelerini kullandı.