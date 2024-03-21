MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 39 terör hedefinin vurulma anı Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vurularak imha edildi.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor.

Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.

Hedefler tek tek vuruluyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik 19 ve 20 Mart'ta yeni hava harekatları düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen harekatlarla ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde yapılan hava harekatlarında toplam 39 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.

39 terör hedefinin vurulma anı

Paylaşımda ayrıca terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedefin vurulduğu anlara da yer verildi.