MSB paylaştı: Kahraman askerlerimiz her şartta mücadelede Kahraman Mehmetçik'in zorlu arazi şartlarında devam ettirdiği vatan nöbetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi. Yayınlanan kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Haber Merkezi

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA TERÖRLE MÜCADELE

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz, yalnızca teröristlerle değil zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.

Kahraman askerlerimizin son görüntüsü, Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nden geldi.

Sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karesi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

GÖĞÜSLERİ KABARTAN KARE

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kare, görenlerin göğsünü kabarttı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan karede, şu ifadelere yer verildi:

"Her şartta mücadele!"

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf karesi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kare...