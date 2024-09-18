MSB paylaştı: Kahraman askerlerimizin tatbikatından nefes kesen görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan görüntüleri paylaştı.

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Terör örgütlerini bitirmeye kararlı Türk askeri, her geçen gün yeni bir başarı elde ediyor.

YENİ TATBİKAT YAPILDI

Operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, dost ve kardeş ülkelerle tatbikatlarını da sürdürüyor.

KKTC'DE TATBİKAT

Bu çerçevede kahraman askerlerimiz KKTC'de tatbikata katıldı.

TÜM UNSURLAR KATILIYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ediyor.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, ayrıca tatbikattan görüntüleri de paylaştı.