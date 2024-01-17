MSB paylaştı: Korku nedir bilmeyen Deniz Piyadeleri Namıdiğer 'Timsahlar' Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda deniz piyadeleri yani "korkusuz timsahlar" yer aldı.

ensonhaber.com

Kahraman askerlerimiz, Mehmetçik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor...

Hem içeride hem dışarıda yapılan başarılı operasyonlar sayesinde de terör örgütlerine darbe üzerine darbe vuruluyor.

Dağ, bayır demeden, yorulmadan vatandaşların huzuru için görevde olan Mehmetçik'in korkusuzluğu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

"Timsahlar..."

Milli Savunma Bakanlığı'nın son yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğimiz yer aldı.

Bakanlık hesabından yapılan paylaşıma, "Korku nedir bilmeyen Deniz Piyadeleri Namıdiğer 'Timsahlar" notu düşüldü.