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Haber Merkezi

Mehmetçik, yurt savunması için Türkiye'nin tüm köşelerinde her şartta görevini yerine getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevini sürdüren Mehmetçik'in ilk iftarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu kez Mehmetçiklerin Iğdır Hudut Karakolu'ndaki iftarı görüntülere yansıdı.

"MEHMETÇİKLERİMİZ DE DÜN İLK İFTARLARINI YAPTI"

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Tüm dünyada olduğu gibi yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz de dün ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçik'in ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun.

IĞDIR HUDUT KARAKOLU'NDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Videodaki görüntüler İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Mehter gösterisi ve adından top atışı ile başlarken, diğer karelerde Iğdır Hudut Karakolu'ndaki askerlerin iftarları görülüyor.

İFTARDA NÖBETE DEVAM

Dışarda nöbet tutan askerlerin iftarlarını açarken bile tedbiri elden bırakmadan hududu koruması karelere yansıdı.