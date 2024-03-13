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Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor.
Arazi ve iklim şartları zorlasa bile kahraman Mehmetçik vatanı canı pahasına koruyor.
Tüm zorlu şartlar altında Ramazan'da da vatan nöbeti sürüyor.
MSB karlı zirvelerden paylaştı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik'in karlı dağlardaki görev icrasına ilişkin paylaşım yapıldı.
"Ne kar ne fırtına"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne kar ne fırtına ne zorlu arazi koşulları, eksiltemez vatan sevgimizi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçiğin yoğun kar ve zorlu arazi şartlarında icra ettikleri görevlere ilişkin görüntüler yer aldı.
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