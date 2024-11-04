MSB paylaştı: Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne, Somali Deniz Görev Grubu refakat ediyor

AA
Oruç Reis Araştırma Gemisi ile destek gemilerine "Refakat ve Koruma" görevleri, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarınca sürdürülüyor.
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"UNSURLAR GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR"
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
TCG GÖKOVA, TCG GEDİZ ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ’den oluşan “Somali Deniz Görev Grubu” unsurlarımız, ORUÇ REİS araştırma gemisi ile destek gemilerine “Refakat ve Koruma” görevlerine devam ediyor.
Ayrıca, paylaşımda göreve dair fotoğraflar da paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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