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MSB paylaştı: Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne, Somali Deniz Görev Grubu refakat ediyor

MSB paylaştı: Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne, Somali Deniz Görev Grubu refakat ediyor Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne ilişkin paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "'Somali Deniz Görev Grubu' unsurlarımız, ORUÇ REİS araştırma gemisi ile destek gemilerine 'Refakat ve Koruma' görevlerine devam ediyor" ifadesinde bulundu.